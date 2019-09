Enkele buurtbewoners organiseerden woensdagavond een stille wake ter nagedachtenis van Ellen D’hooghe. De 37-jarige vrouw werd in de nacht van zaterdag op zondag om het leven gebracht door haar man Pol M. (45). Er kwamen massaal veel mensen af op de wake.

