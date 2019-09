Brussels parket heropent onderzoek naar ‘fake news’-berichten over BV’s

Het Brusselse parket heropent een onderzoek naar fake news-berichten over BV’s als Evi Hanssen, Natalia, An Lemmens en Dina Tersago. Nochtans had het parket eerder laten weten dat het dossier geseponeerd was. “We hadden een klacht gekregen van DPG Media maar in dat dossier was nog geen verdachte geïdentificeerd”, zegt parketwoordvoerster Stéphanie Lagasse. “Het dossier is nu door ons parket opnieuw bekeken in een poging mogelijke verdachten te identificeren.”

Facebook wordt de laatste tijd overspoeld met valse reclame met onder meer An Lemmens en Natalia in de hoofdrol. In een reportage van het VTM-programma ‘Telefacts’ die woensdagavond wordt uitgezonden, is te zien hoe de redactie een wirwar van Oost-Europese postbusbedrijven ontdekte achter de fake advertenties. De oplichters gebruiken de klassieke trukendoos: een kluwen van bedrijven in meerdere landen, waardoor ze moeilijk op te sporen en te vervolgen zijn.

Volgens VTM Nieuws en Het Laatste Nieuws had het Brusselse parket eerder deze week gemeld dat het onderzoek geseponeerd was, omdat het dossier zich voor een groot deel in het buitenland afspeelt en het te veel tijd en mensen vraagt om daar onderzoek naar te voeren. Dat dossier wordt nu herbekeken, aldus het Brusselse parket.