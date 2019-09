Hek rond bed en stoel waar je niet uit kan: “Moet laatste middel zijn”, maar bewoners rusthuis zitten vaak “vast”

Vier op de tien bewoners van een woonzorgcentrum liggen 's nachts op de een of andere manier “vast”. Overdag wordt bijna één op de vijf beperkt in zijn bewegingsvrijheid. Dat is minder in vergelijking met een paar jaar geleden, maar het kan nog beter. “Fixeren moet een laatste redmiddel zijn, geen gewoonte”, zegt professor Ouderenzorg Koen Milisen (KU Leuven). “Want de lijst met nadelen is lang.”

In woonzorgcentrum Meerlehof in Lummen gingen ze eruit toen de directeur er zélf eens een nacht in had geslapen. “Dit nooit meer”, zei Marc Gijbels na een nacht in een trappelzak. Dat is zo’n slaapzak ...