Na 51 jaar wil president Macron het grootste raadsel uit Franse luchtvaartgeschiedenis oplossen

Wordt na 51 jaar het grootste raadsel uit de Franse luchtvaartgeschiedenis eindelijk opgelost? Als het van president Macron afhangt wel. Ook al kan dat het Franse leger in nauwe schoentjes brengen.

De vliegtuigcrash wordt nog elk jaar herdacht in Ajaccio, de hoofdstad van Corsica. Foto: AFP

Op 11 september 1968, rond half 10 ’s ochtends, meldt de piloot van de Air France-vlucht onderweg van het Corsicaanse Ajaccio naar Nice, brand aan boord van het toestel. Drie minuten voor het vliegtuig zou landen, crasht de Caravelle in de Middellandse Zee, enkele kilometers voor de kust van Cap d’Antibes. Geen van de 95 inzittenden overleeft de crash. Meteen gonst het van de geruchten dat het vliegtuig per vergissing is neergehaald door een raket van het Franse leger. Geruchten die het Franse leger en de overheid resoluut van tafel vegen. Vier jaar later meldt een onderzoekscommissie dat de oorzaak van de brand onbekend is.

De families van de slachtoffers laten het daar niet bij: zij verzamelen getuigenissen die de officiële versie tegenspreken. Na drie vergeefse pogingen heropent een onderzoeksrechter de zaak. Maar alle pogingen om de waarheid aan het licht te brengen, lopen dood: het dossier is als “militair geheim” geklasseerd. Nu, 51 jaar later, heeft het Elysée laten weten dat Macron zijn minister van Defensie opdracht heeft gegeven de procedure in gang te zetten om het dossier openbaar te maken.