CLUBNIEUWS. Hoe staan de eersteklasseclubs ervoor na de interlandbreak?

De interlands liggen alweer achter de rug, het vizier kan opnieuw volop richting vaderlandse competitie en Europees voetbal. Hoe staan de eersteklasseclubs ervoor na de interlandbreak? Een overzicht.

ANDERLECHT. Allen naar Manchester

De volledige A-kern van Anderlecht vertrok dinsdag al naar Manchester om er de afscheidswedstrijd van speler-manager Vincent Kompany bij te wonen. Tijdens de interlandbreak was het dus zéér rustig in het oefencentrum van Neerpede. Slechts dertien spelers (van wie drie keepers) van de A-kern tekenden present. Vorige week verloren de thuisblijvers nog een oefenmatch achter gesloten deuren met 0-1 tegen Moeskroen. Zondag tegen Antwerp kan paars-wit nog altijd niet rekenen op Kompany. Hij combineert zijn revalidatie met het leiden van de trainingen. Sambi Lokonga heeft zijn speelminuten bij de Belgische U21 goed verteerd.(thst)

CLUB BRUGGE. Duivels keren topfit terug

Wie zaterdag tegen Cercle speelt, valt nog af te wachten. Vanaken, Mechele en Mignolet komen zonder speelminuten terug van de Rode Duivels en zijn topfit. Vormer is al enkele dagen ziek en wordt mogelijk gespaard voor Galata­saray. Ook Deli, die wat last heeft van de enkel, blijft mogelijk aan de kant voor de wedstrijd tegen de buren. Verwacht wordt dat Diagne en Balanta hun eerste minuten maken voor Club.(jve)

STANDARD. Sterkhouders in aantocht

Niets dan goed nieuws bij Standard tijdens de interlandbreak. Zinho Vanheusden en Felipe Avenatti maakten hun eerste minuten van het seizoen in een oefenmatch tegen OHL (1-1). Het duo, twee beoogde basisspelers, mag de komende weken in de kern verwacht worden. Ook de blessuregevoelige Obbi Oulare kon woensdag de groepstraining hervatten. Bij de Luikse internationals scoorde Vojvoda de winnende treffer voor Kosovo tegen Tsjechië (2-1) en was Carcela in zijn eerste interland voor Marokko sinds het WK 2018 beslissend met een assist tegen Burkina Faso.(bfa)

Foto: GOYVAERTS/GMAX AGENCY

KV MECHELEN. Wachten op Engvall

Van Damme, Vanlerberghe en Vranckx zijn opnieuw fit. Offensieve smaakmaker Gustav Engvall is nog altijd out met een scheurtje aan de mediale band van de knie. De Zweed liep die blessure nogal lullig op: met een iets te enthousiaste kniesliding na zijn goal tegen Genk. Op een nieuwe scan viel vorige week weinig beterschap te zien, waardoor het nog onduidelijk is wanneer we Engvall weer op het veld kunnen verwachten. KV rekent op Geoffry Hairemans (foto) om hem te doen vergeten. Hairemans scoorde bij zijn vriendschappelijke debuut tegen Dudelange (4-0-winst).(thst)

MOESKROEN. Boost tegen Anderlecht

Het sterk gestarte Moeskroen trakteerde zichzelf op nog een extra vertrouwensinjectie tijdens de interlandbreak. Les Hurlus klopten Anderlecht in een oefenwedstrijd met 0-1. In die match kregen Aleix Garcia (huurling van Man City) en Kevin Wimmer (huurling van Stoke City) hun eerste speelminuten in België. Diogo Queiros leidde de U21 van Portugal als aanvoerder naar twee vlotte overwinningen tegen Gibraltar (4-0 met een doelpunt van Querios) en Wit-Rusland (0-2). De ziekenboeg bij Moeskroen is leeg.(jcs)

AA GENT. Bronn bijna terug

Uitstekend nieuws voor AA Gent: Dylan Bronn focust opnieuw volledig op de Buffalo’s nadat hij een toptransfer naar het buitenland misliep. De verdediger is op korte termijn dus waarschijnlijk opnieuw inzetbaar. In de aanloop naar de match van zondag tegen KV Mechelen zag coach Jess Thorup al zijn internationals heelhuids terugkeren op training.(ssg)

KV OOSTENDE. Lappenmand raakt vol

Het wordt komend weekend puzzelen voor coach Kåre Ingebrigtsen. Zijn lappenmand was al aardig gevuld, maar nu is ook D’Haese opnieuw out na een trap bij de nationale beloften. Net als Hjulsager, Capon, Palaversa en Rajsel trainde hij niet. KVO verwelkomt vandaag nog Skulason, Sakala en Banda terug op training na interlandverplichtingen.(jve)

Foto: JEFFREY GAENS

KRC GENK. Te weinig spelers voor oefenduel

Liefst twaalf spelers waren uitgevlogen. Jhon Lucumi zat in Florida, Junya Ito in Myanmar, Joseph Paintsil in Ghana en Stephen Odey in Nigeria. Samatta keerde met een lichte knieblessure terug uit Tanzania, maar raakt speelklaar voor Charleroi. Een oefenmatch achter gesloten deuren werd niet ingelast wegens een groot tekort aan spelers. Bongonda (foto) kan morgen zijn eerste speelminuten van het seizoen krijgen.(svc)

ZULTE WAREGEM. Zeven internationals heelhuids terug

Essevee vaardigde de voorbije week zeven internationals af. Berahino (Burundi), Pletinckx (België U21), Mensah (Ghana U23), Bansen (Duitsland U21), Kainourgios (Griekenland U21) en Soisalo (Finland U21) meldden zich allemaal blessurevrij opnieuw aan de Gaverbeek. Larin (Canada) keert morgen terug. Een vriendschappelijke wedstrijd tegen AA Gent met vooral spelers die weinig minuten maakten in de competitie werd verloren met 1-4.(jcs)

Foto: GMAX AGENCY

ANTWERP. Typeploeg in de steigers

Antwerp oefende woensdag voor het eerst met zijn nieuwe typeploeg tegen eerste amateurklasser Lierse (3-0-winst). Steven Defour (foto) maakte zijn eerste officieuze minuten voor de Great Old en ook Hoedt, Mirallas, Lamkel Zé en Mbokani stonden in de basis. Met Bolat ontbrak de voorbije week slechts één basispion met interlandverplichtingen. Vanop de reservebank zag de Antwerpse nummer 1 hoe Turkije zowel Andorra (1-0) als Moldavië (0-4) klopte. De doelman sluit vandaag weer aan op training. De geblesseerde Borges kan midden volgende week de groepstraining hervatten.(dige)

CHARLEROI. Kopzorgen door jetlag Nurio en Nicholson

Morgen ontvangt Charleroi landskampioen Genk, maar de voorbereiding op die wedstrijd verloopt allesbehalve vlekkeloos. Nurio (Angola) en Nicholson (Jamaïca) moesten na hun interlandverplichtingen nog tien à twaalf uur vliegen en sloten pas gisteren aan bij de groep. Of zij helemaal fit raken, valt af te wachten. Donderdag verloor Charleroi – met aan de aftrap onder anderen Dessoleil, Hendrickx, Ilaimaharitra, Morioka en Rezaei – een oefenpot tegen KV Kortrijk met 3-0.(bvv)

KV KORTRIJK. Hornby klaar voor dienst

Bij KV Kortrijk is de ziekenboeg bijna volledig leeggelopen. Fraser Hornby is verlost van zijn enkelblessure en speelde negentig minuten met de Schotse beloftenploeg in Kroatië (1-2-winst voor de Schotten). Hornby lijkt klaar om zichzelf nu ook in Kortrijk te gaan tonen. In een oefenmatch wonnen de Kerels met 3-1 tegen Charleroi. Vooral Stojanovic liet zich opmerken met twee doelpunten. Voorts keren Rolland en Lepoint terug uit blessure. Op Kage (spierscheur) is het nog even wachten.(gcs)

STVV. Boli met vertrouwen

Doelman Daniël Schmidt vertoefde de voorbije week in de kern van Japan, maar raapte geen minuten. Idem voor Cuong Phuong bij Vietnam. Yohan Boli tankte volop vertrouwen met Ivoorkust. Hij stond 86 minuten in de elf tegen Tunesië en werd afgelost door KV Mechelen-spits Togui. Donderdag sluit Boli weer aan in Sint-Truiden, net als Schmidt. Aanwinst Santiago Colombatto was weg voor verplichtingen met Jong Argentinië, maar ook hij landde veilig terug. De Smet en Van Dessel waren geselecteerd voor de Belgische jongerenselecties. Vooral De Smet keerde vermoeid terug.(gus)

CERCLE BRUGGE. Taravel dicht bij comeback

Jérémy Taravel staat dicht bij zijn comeback op het veld. Hij speelde zaterdag in een onderlinge partij 45 minuten mee en trainde ook de dagen daarna probleemloos. Internationals Coulibaly en Panzo sloten dinsdag al aan, gisteren volgden Ueda, Dabila en Foster. Zijn nog niet inzetbaar: De Belder, Omolo en Vitinho. Zij revalideren nog.(jve)

EUPEN. Handvol extra versterkingen

Eupen pakte in de laatste dagen voor het sluiten van de transfermarkt nog uit met vijf nieuwkomers. Spitsen Bolingi en Peñaranda, verdediger Verdon en de Iraanse middenvelders Ezatolahi en Ebrahimi kwamen de gelederen op de valreep nog versterken. Van hen wordt verwacht dat ze de sputterende machine – 2 op 18 – snel aan de praat krijgen. Te beginnen zaterdag met de thuismatch tegen Zulte Waregem. De generale repetitie tegen STVV (3-2-winst) was alvast geslaagd.(thst)

WAASLAND-BEVEREN. Mercier debuteerde met (oefen)winst

Waasland-Beveren won vorige week een oefenmatch op het veld van Antwerp: 0-2. Het was de eerste match onder leiding van kersvers trainer Arnauld Mercier. Nieuwkomers Tshibola, Jackers, De Mey, Dhaulolou en Durmishaj maakten hun debuut. De Fransman koos voor een viermansdefensie, waarmee de Waaslanders voor het eerst dit seizoen de nul konden houden. Een mentale opsteker. Ook uit de ziekenboeg kwam er goed nieuws: Koita en Pirard keerden terug uit blessure. De Rwandees Bizimana scoorde tegen de Seychellen, maar zat op de terugweg richting Freet­hiel wel dertig uur op het vliegtuig.(whb)