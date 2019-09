Chinese vrouw schuldig aan binnendringen resort van Donald Trump

Een Chinese vrouw die bijna zes maanden geleden is opgepakt aan het resort Mar-a-Lago van de Amerikaanse president Donald Trump in Florida is woensdag door een Amerikaanse rechter schuldig bevonden aan het binnendringen van een beveiligde site en valse verklaringen. De vrouw was in het bezit van kwaadaardige software of ‘malware’.

De 33-jarige Zhang Yujing, wiens motieven nog onbekend zijn, zal op 22 november haar straf horen. Ze riskeert een celstraf tot vijf jaar, zegt de federale procureur in een mededeling.

Op 30 maart stond de vrouw aan de ingang van het resort Mar-a-Lago, waar president Trump het weekend doorbracht. Ze had twee Chinese paspoorten, een laptop, mobiele telefoons en een drive met daarop malware op zak.

Zhang, afkomstig uit de Volksrepubliek China, beweerde dat ze naar het zwembad van de club wou gaan om de eerste controles te passeren. Ze profiteerde van het feit dat op de lijst met geaccrediteerde personen een naamgenoot stond, en van de taalbarrière. Zo kon ze de controlepost passeren. Met een golfkarretje werd ze vervolgens naar de receptie van het complex gebracht, waar ze zei dat ze uitgenodigd was voor een evenement van een Amerikaans-Chinese vriendschapsgroep van de VN.

Zhang Yujing tijdens het proces. Foto: via REUTERS

Ze kon niet dicht bij de president geraken, die golf speelde aan een andere kant van het resort. Zhang werd niet beschuldigd van spionage, maar wel van het afleggen van valse verklaringen aan de federale politie, omdat ze gelogen heeft over de redenen voor haar aanwezigheid. De vrouw pleitte onschuldig en stond erop zichzelf te verdedigen, hoewel haar Engels gebrekkig is en ze weinig kennis heeft over het Amerikaanse rechtssysteem.

Volgens de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Mike Pompeo is dit incident symbolisch voor de “dreiging” van China. Volgens hem is dit geen op zichzelf staand incident, maar houdt het verband met de “diefstal van intellectueel eigendom in de VS” waarvoor Washington Peking regelmatig bekritiseert.