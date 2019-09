VS werkt aan algemeen verbod op e-sigaret met smaakjes

De kans is reëel dat de VS binnenkort zo goed als alle e-sigaretten verbiedt. Alleen degene die naar tabak smaken, kunnen dan op de markt blijven. Te veel jongeren zijn door de e-sigaret verslaafd geraakt aan nicotine, aldus de regering-Trump.

“We gaan hier hoogstwaarschijnlijk iets heel, heel ingrijpend aan moeten doen”, aldus president Donald Trump woensdag na een meeting in het Witte Huis. “Dit is een algemeen probleem, maar ook en vooral voor onze kinderen.”

E-sigaretten zijn enorm in opmars onder de Amerikaanse jeugd, vooral dan die met aangename smaakjes zoals munt en fruitsmaak, maar ook kauwgom- of zelfs alcoholsmaak. E-sigaretten worden gepromoot als een minder schadelijke variant van sigaretten, en nog steeds worden ze aangeraden als een manier om van de tabak af te raken. Maar het is een heel ander verhaal als jongeren door te dampen verslaafd raken aan nicotine. Meer dan een kwart van de jongeren op Amerikaanse high schools rookt intussen e-sigaretten.

Zes doden

Eerder deze week raakte bekend dat Michigan sowieso een lokaal verbod zal invoeren, en andere staten overwegen hetzelfde. Sinds de zomer zijn in tientallen staten gevallen opgedoken van een mysterieuze longziekte die verband houdt met dampen. Jonge, gezonde gebruikers belanden erdoor in het ziekenhuis, zes van hen zijn intussen overleden. De exacte oorzaak is niet gekend, maar veel zieken rookten producten met THC, een psychoactieve stof uit cannabis. De stof vitamine E acetaat is een tweede verdachte.

De FOD Volksgezondheid bij ons zegt waakzaam te zijn, maar ziet voorlopig geen reden om maatregelen te nemen. Tot nu zijn hier nog geen gevallen opgedoken van dezelfde ziekte. “Bovendien heeft België een strengere wetgeving, onder meer rond de chemische samenstelling van e-liquids”, zegt woordvoerder Jan Eyckmans. “THC en vitamine E acetaat zijn bij ons verboden.”

Vanaf 1 november is in ons land de verkoop van tabak verboden aan iedereen onder de 18 jaar. Nu is dat 16 jaar. Ook e-sigaretten vallen onder die nieuwe wetgeving.

(jom)