Paul Bloemen spoorloos net voor hij gevangenis in moet voor doodslag op kapster Anja: “Ik vind dit degoutant”

Kortenaken / Beveren-Waas - Paul Bloemen, de 53-jarige man die eind mei tot vijftien jaar cel veroordeeld werd voor de doodslag op kapster Anja Vanheer (47), is spoorloos, zo meldt Het Laatste Nieuws. In afwachting van zijn gevangenisstraf zat de man thuis met een enkelband. “Hier werd een serieuze inschattingsfout gemaakt.”

De 47-jarige kapster Anja Vanheer werd op 17 augustus 2017 dood teruggevonden in haar woning in Kortenaken. De vrouw, die op dat moment al enkele dagen dood was, was gewurgd en gestikt. Twee jaar later, op 24 mei van dit jaar, werd haar vriend Paul Bloemen door het Leuvense hof van assisen tot vijftien jaar cel veroordeeld voor doodslag. Zijn onmiddellijke aanhouding werd gevorderd, maar daar ging de assisenvoorzitter niet op in. Bloemen werd in afwachting van zijn celstraf bij zijn broer in Melsele onder elektronisch toezicht geplaatst. Maar nu, kort voor hij naar de cel zou moeten, is er geen spoor meer van de man.

“Trucje om vluchtplan te beramen”

“Ik kreeg woensdagnamiddag rond 15.45 uur een telefoontje van de dienst slachtofferonthaal. Om te zeggen dat hij weg was”, getuigt Gerda Vanheer, zus van het slachtoffer. “Ik was zo van slag dat ik vergat te vragen hoe of wat. Hij had cassatieberoep aangetekend tegen zijn veroordeling. Dat zou volgende week behandeld worden. Hij maakte geen schijn van kans, het was gewoon een trucje om langer thuis te kunnen zitten met een enkelband. Zo had hij meer tijd om een vluchtplan te beramen.”

De familie van Anja Vanheer snapt niet waarom Bloemen niet meteen na het proces in de boeien werd geslagen en waarom hij nu alleen maar nationaal geseind staat. Want ook in het verleden vluchtte hij al vaker weg van zijn problemen, naar Spanje. “Wat als hij met een auto de grens overrijdt en daar het vliegtuig neemt?”, aldus Gerda. “Ik vind dit degoutant. Strafvermindering, geen onmiddellijke aanhouding en nu dit. De voorzitter heeft daar een serieuze inschattingsfout gemaakt.”

De advocaat van Paul Bloemen, Frédéric Thiebaut, gaf geen commentaar. “Beroepsgeheim”, zo luidde het.