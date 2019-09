Tijd voor een nieuwe single? Bedrijf van Stromae draait voor het eerst verlies

Voor het eerst in bijna tien jaar heeft Mosaert, het bedrijf van Stromae, verlies geleden, zo meldt Het Laatste Nieuws. Door het verlies, van 300.000 euro, daalt het vermogen van de zanger/ondernemer van 11,9 naar 11 miljoen euro.

Paul Van Haver, beter bekend als Stromae, richtte Mosaert op in 2010. Aanvankelijk focuste het bedrijf zich enkel op muziek, in 2014 kwam daar ook nog een kledinglabel bij. Dat deelt hij met zijn echtgenote, de ontwerpster Coralie Barbier.

“Het kledinglabel is wel nog winstgevend”, zegt econoom Thierry Debels. “De muziekafdeling even niet, maar dat is eigenlijk eenvoudig te verkaren. Stromae heeft een sabbatjaar ingelast, ondertussen al bijna twee, waarin hij volledig uit de media verdween. Natuurlijk zijn er daardoor minder inkomsten, maar de firma kan wel tegen een stootje hoor. Een verliesje van 300.000 euro valt op zich goed mee. Al mag het natuurlijk niet blijven duren.”

Misschien moet de zanger nog eens denken aan een nieuwe plaat, aldus Debels. “Eén nieuwe hit en het verlies zou al weggewerkt zijn. Wie weet, misschien is hij er wel al mee bezig.”