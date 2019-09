Davinia Vanmechelen wint met Twente 2-4 bij Sankt Pölten in zestiende finales Champions League

In de zestiende finales van de Champions League is Davinia Vanmechelen woensdag met haar Nederlandse club Twente met 2-4 gaan winnen op het veld van het Oostenrijkse Sankt Pölten. De 20-jarige Red Flame startte in de basis en werd een minuut voor affluiten naar de kant gehaald.

In de 75e minuut leverde de middenveldster de assist voor de 0-4. Fenna Kalma, die ook in de 10e en de 29e (penalty) minuut al gescoord had, maakte zo haar hattrick compleet. Ashleigh Weerden (22e) nam tussendoor de 0-2 voor haar rekening. In de slotfase halveerden Jana Scharnbock (82e) en Bernadett Zagor (84e) de kloof. De terugwedstrijd wordt over twee weken gespeeld. (belga)