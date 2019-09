Limburger ontdekt dat zus seksafspraakje heeft met minnaar, ontvoert de man en dumpt hem in bos

Genk -

Een 27-jarige man uit Oudsbergen moest zich woensdagochtend samen met een vriend (25) voor de Tongerse rechter verantwoorden voor het in elkaar slaan van de minnaar van zijn 24-jarige zus. Het koppel had tegen de zin van de man afgesproken in een hotel in Genk. “Ik dacht dat mijn zus in gevaar was”, zo klonk zijn uitleg. Hij riskeert een opsluiting van twintig maanden en een geldboete van 2.400 euro.