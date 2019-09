Toptransfer in Antwerps liefhebbersvoetbal: Losada trekt naar FC Kiel

“Kompany naar Anderlecht? Zoiets kunnen wij ook”, moeten ze bij FC Kiel gedacht hebben. De club uit het Antwerpse liefhebbersvoetbal realiseerde met Hernan Losada een droomtransfer. Het 37-jarige Beerschot-icoon weet klaarblijkelijk van geen ophouden: “Ik heb het nodig om af en toe terug op het veld te staan.”

Losada gaat het ook na zijn professionele carrière op het Kiel zoeken. FC Kiel is geen hoogvlieger in de Vlaamse voetbalwereld (de club speelt in de vierde recreatieve afdeling van Antwerpen, red.), maar de Argentijn kijkt er naar eigen zeggen erg naar uit: “Ik heb het nodig om af en toe terug op het veld te staan en het plezier als speler terug te voelen. Misschien speel ik maar een keer peer maand, maar dat is toch plezant.”