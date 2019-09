Renovatiewerken in kleedkamers schokken Napoli-coach Carlo Ancelotti: “In twee maanden bouw je een huis”

Coach Carlo Ancelotti is niet te spreken over de verbouwingen die zijn uitgevoerd aan de kleedkamers van het San Paolostadion van Napoli. In een reactie op de website van de club spuwt de doorgaans minzame coach van Dries Mertens zijn gal.

“Ik heb gemerkt in welke staat de kleedkamers van San Paolo zijn. Er bestaan geen woorden voor. Ik aanvaard dat de club de eerste twee wedstrijden op verplaatsing wilde spelen zodat de werken, zoals beloofd, konden worden afgerond. In twee maanden bouw je een huis, maar ze bleken niet in staat de kleedkamers te renoveren!”, haalt de 60-jarige Ancelotti uit.

Vanwege de werken speelde vicekampioen Napoli zijn eerste twee competitieduels dit seizoen op verplaatsing. Na een 3-4 zege bij Fiorentina, met een goal en assist van Mertens, volgde een 4-3 nederlaag bij kampioen Juventus. Zaterdag speelt Napoli zijn eerste thuismatch in de Serie A tegen Sampdoria, volgende week dinsdag ontvangen de Italianen in de Champions League titelverdediger Liverpool.

“Waar moeten wij ons omkleden voor de matchen tegen Sampdoria en Liverpool?”, vraagt Ancelotti zich af. “Ik ben geschokt door de incompetentie van de mensen die de leiding hadden over de werken. Waarom hebben zij de afspraken niet gerespecteerd? Dit is een gebrek aan respect voor het team. Ik ben ontzet.”

In Gazzetta dello Sport reageert de verantwoordelijke architecte Filomena Smiraglia. “De uitspraken van Ancelotti verrassen mij”, zegt ze. “Vandaag hebben we een rondleiding in de kleedkamers georganiseerd met de vicevoorzitter van Napoli, Edoardo De Laurentiis. Die uitte voor de werkmannen zijn tevredenheid over de geleverde arbeid.”

Carlo Perego van bouwbedrijf Tipiesse, aangeduid voor de werken, benadrukte in La Gazzetta dat “de renovatie van de kleedkamers is afgerond, op een aantal details na”. “De opleveringsdatum van vrijdag om 10 uur is bevestigd.”

Ook vreemd: Ancelotti mocht zijn gal spuwen via het officiële communicatiekanaal van de club. Wat er toch op moet wijzen dat ook anderen binnen de club niet echt blij zijn met wat er de voorbije maanden allemaal (niet) is gebeurd.

