EK qualifiers: Engeland overweegt het veld te verlaten als Bulgaarse supporters zich racistisch opstellen

Voetbal en racisme, het blijft terecht een delicaat en helaas ook actueel onderwerp. Nadat afgelopen zaterdag in London een Bulgaarse fan werd opgepakt na racistische uitspraken aan het adres van Raheem Sterling, vreest de Engelse nationale ploeg dat volgende maand het hek helemaal van de dam zal gaan. “Dan stappen we gewoon van het veld”, aldus bondscoach Gareth Southgate.

De Engelsen wonnen afgelopen zaterdag met vier-nul van de povere Bulgaren. Nog tijdens de wedstrijd werd een Bulgaarse fan uit het stadion geplukt en afgevoerd nadat werd vastgesteld dat hij sterspeler Raheem Sterling viseerde met racistische uitspraken. Sterling, fervent bestrijder van racisme in de voetbalstadions, liet het niet meteen aan zijn hart komen en scoorde de derde Engelse treffer.

In Engeland is de verplaatsing naar Sofia, op veertien oktober, nu al een thema. De Engelse voetbalfederatie FA wil nog voor de afreis naar Sofia een gesprek hieromtrent aangaan met de spelers. “En als de spelers vinden dat ze het veld moeten verlaten, dan zullen wij hen hierin steunen”, lieten FA-stemmen in de Britse pers noteren.

Ook bondscoach Gareth Southgate werd geciteerd: “Het is een bezorgdheid”, aldus Southgate. “We gaan zeker een gesprek voeren met de spelers omdat we beseffen dat Bulgarije een voorgeschiedenis heeft. We zijn er niet van overtuigd dat er niets zal gebeuren. Het veld verlaten is alvast een optie.”

Sterling werd eerder in deze campagne al geviseerd op het veld van Montenegro en de vrees bestaat dat ook de Bulgaren hem in de terugmatch racistisch op de korrel zullen nemen. De Bulgaren hebben immers een voorgeschiedenis. Tijdens een EK-kwalificatiematch in 2012 werden zowel Ashley Young, Theo Walcott als Ashley Cole racistisch bejegend, wat de Bulgaren op een boete van 38.000 euro kwam te staan. Ook de voorbije EK qualifiers lieten de Bulgaarse fans zich van hun minst fraaie kant zien in de wedstrijden tegen Tsjechië en Kosovo. Ook daar werden ze ‘betrapt’ op racistische spreekkoren. Als gevolg hiervan zal voor de interland tegen Engeland een deel van het stadion afgesloten zijn. Onvoldoende, vinden de Britten.