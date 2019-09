Man getuigt hoe hij eigen dood in scène zette om zijn echtgenote tegen de lamp te doen lopen: “Ik word er nog altijd misselijk van”

Een Amerikaanse man heeft in The Sun teruggeblikt op het waanzinnige verhaal waar hij vier jaar geleden in terecht is gekomen. Hij zette zijn eigen dood in scène om zijn vrouw te slim af te zijn. Zij had een huurmoordenaar ingehuurd om de bokstrainer te doden, maar dat liet hij niet zomaar gebeuren. De vrouw werd tot 20 jaar cel veroordeeld.

Zijn droomvrouw. Zo aanzag de Amerikaanse bokstrainer Ramon Sosa de vrouw die hij in 2007 in een Texaanse salsaclub tegen het lijf liep. De gescheiden vader van drie was meteen betoverd door de bloedmooie Maria ‘Lulu’, en ook zij viel als een blok voor hem. De Mexicaanse moest wel geregeld naar haar thuisland terugkeren om haar verblijfsvergunning te laten vernieuwen, maar die problemen waren van de baan toen ze elkaar in 2015 het jawoord gaven.

Tot dan hadden de tortelduifjes zelfs nog geen enkele ruzie gehad. Maar na hun huwelijk begonnen de problemen. Uitgerekend toen de boksschool van Sosa op de fles dreigde te gaan, barstte de bom en sprak Lulu de woorden die Ramon zelfs niet durven vrezen had. “Ik wil scheiden.”

Huurmoordenaar

En dat was niet eens de minst aangename verrassing voor de nu 50-jarige man. Ze postte een advertentie op het internet, met de vraag naar een huurmoordenaar om hem uit de weg te ruimen, zodat zij al zijn geld zou erven. Die zou daar 1.500 dollar voor krijgen. Maar Lulu had nooit kunnen denken dat ze zou uitkomen bij Gustavo, een huurmoordenaar die zonder dat ze het wist bevriend was met haar echtgenoot.

“Het moment waarop hij me vertelde wat ze wilde doen, was surreëel”, zegt Ramon. “Er ging zoveel door mijn hoofd. Ik wilde het eerst niet geloven, maar werd al snel kwaad, triest en verward. Toen besefte ik plots dat ik wel nog onder één dak moest leven met de persoon die me wilde vermoorden. In hetzelfde bed slapen zelfs. Ik sliep bij de vijand, met één oog open, en deed zo normaal mogelijk.”

Gefilmd

De twee mannen begonnen daarop zelf een plan te bedenken. Bij de volgende afspraak met Lulu filmde Gustavo haar met een verborgen camera. Met die beelden ging hij naar de politie in Houston, Texas, maar die beschouwde beelden nog niet als sluitend bewijsmateriaal. Er was meer nodig, en daarvoor werd de hulp van de FBI ingeroepen.

Het waanzinnige plan: de dood van Ramon in scène zetten. De man werd met make-up onder handen genomen zodat het geloofwaardig was dat hij doodgeschoten was. De foto van een dode Ramon, met bloed en verwondingen zichtbaar, zou daarop aan zijn Lulu getoond worden. “Die foto zien was akelig. Hem zien maakt me nog altijd misselijk. Hij weerspiegelt een van de moeilijkste dingen die ik in mijn leven al heb moeten doen. Ik bleef maar denken aan wat mijn kinderen en ouders zouden zeggen als ze die foto ooit zouden zien. Mijn dochter Mia had er veel moeite mee.”

Undercover

Het was een undercover politieagent die met Lulu afsprak in een parkeergarage om haar de foto van haar doodgeschoten echtgenoot te tonen. “Ze lachte toen nog”, aldus Ramon. “En vroeg of ik echt dood was of nog kon opstaan.”

Het bewijsmateriaal was doorslaggevend om Lulu voor 20 jaar op te sluiten in oktober 2016. “Ik ben blij dat ik nog leef”, zegt Ramon vandaag. “Ik had nooit kunnen denken dat Lulu me wilde vermoorden. Onze scheiding was moeilijk, maar moord? Daar heb ik echt nooit aan gedacht. Ze was een wolf in schaapsvacht. Wist ik veel.”

Drie jaar na haar veroordeling wijt Ramon zijn leven aan het toespreken van slachtoffers van huiselijk geweld. Hij bracht ook al een boek uit met zijn verhaal erin. “Ik hoop dat mijn boek iedere man en vrouw in een relatie vol misbruik helpt om de moed te vinden om hulp te zoeken. Zoek hulp, echt waar. Je staat niet alleen. Nooit.”