Club Brugge neemt gloednieuw trainingscomplex in Knokke officieel in gebruik

Van bestuurstop tot het keukenteam: ze glunderden allemaal. En terecht. Woensdag zwaaide Club Brugge voor het eerst de poorten van het Belfius Basecamp open voor het grote publiek. Een indrukwekkende kleedkamer, een hypermoderne fitness, een zwembad, tientallen slaapkamers, perfecte oefenvelden… Werkelijk alles is er aanwezig. Kostprijs: een slordige 13 miljoen euro.

“Alles werd opgetrokken uit staal, glas, hout en beton. Dit straalt het DNA van Club uit”, legde voorzitter Bart Verhaeghe uit. “Het is eenvoudig, tijdloos en duurzaam. Een beetje spartaans, maar toch warm. Dit is gemaakt op maat van topsporters om topprestaties af te leveren.”

Bart Verhaeghe opende vanavond officieel het Belfius Basecamp. "Na een intensief jaar mogen we fier zijn op wat we hier hebben neergezet."



Zevenhonderd genodigden, hoofdzakelijk business partners en notabelen, kregen een exclusieve rondleiding doorheen het oefencomplex. Daarna volgde een spelersvoorstelling op het indoor kunstgrasveld inclusief een vraaggesprek met de voorzitter. Die gaf een woordje uitleg bij het lange pad dat Club heeft bewandeld sinds de eerste plannen voor het complex in 2011. “Dit is een mijlpaal in een lang verhaal”, aldus Verhaeghe, die de tranen niet kon bedwingen. “Een team van meer dan elf mensen heeft hier over nagedacht. We gingen meermaals kijken in het buitenland bij andere topclubs. Dit is het resultaat van een heel lang traject.”

“Beter dan Melwood”

Dat het Belfius Basecamp in Europa haast zijn gelijke niet kent, benadrukte ook doelman Simon Mignolet. “Dit is beter dan Melwood (het oefencentrum van Liverpool, nvdr.) en dat van de Rode Duivels in Tubeke”, klonk het. “Hier heb ik nog geen enkele tekortkoming opgemerkt, en ik heb toch al wat oefencentra gezien. Wat een plezier om hier te werken.”

De voorstelling werd ook gekruid door enkele uitspraken van burgemeester Leopold Lippens van Knokke-Heist, die nog eens uitdrukkelijk bedankt werd voor zijn medewerking en facilitering. “Als je met professionelen werkt, gaat het vooruit”, aldus Lippens. “Na drie vergaderingen hadden we een akkoord en op anderhalf jaar tijd werd alles gebouwd. Moest ik in Brugge zitten, dan zou het nieuwe stadion er al lang gestaan hebben.”

En nu nieuw stadion?

Lippens kreeg hiermee de lachers op zijn hand maar sneed op die manier opnieuw een pijnlijk onderwerp aan. Het oefencomplex staat dus, maar de fans wachten nu al meer dan een decennium op een nieuwe voetbaltempel. Dirk De Fauw (CD&V), burgemeester van Brugge, luisterde vanop de eerste rij aandachtig mee. Jan Breydel is afgeleefd, oud en versleten. En te klein, want haast elke wedstrijd is uitverkocht. Verhaeghe gaf aan dat de burgervader erg bekommerd is om het dossier. “We hebben de Champions League gehaald op andere manier dan kampioen spelen. We kunnen opnieuw de wereld uitnodigen in Brugge. Meer dan ooit hebben we een nieuw stadion nodig”, aldus de voorzitter. “Het is vooral een maatschappelijk fenomeen dat dit al 14 jaar moet duren. Het feit dat burgemeester De Fauw hier aanwezig is, toont aan dat hij dit zeer ernstig neemt. Hij durft en heeft moed waar nodig en alle neuzen zullen gauw in dezelfde richting staan.” Over tijdspannes laten ze zich bij Club al lang niet meer uit. De geschiedenis bewees meermaals waarom. “Hopelijk spelen we binnen afzienbare tijd in een nieuw stadion. Onze fans verdienen dat”, besloot Verhaeghe.