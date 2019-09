Parachutisten ontsnappen aan de dood nadat ze bijna worden aangevlogen door Amerikaanse straaljagers

Twee parachutisten zijn in Engeland op het nippertje aan de dood ontsnapt. Tijdens hun sprong werden ze ei zo na aangevlogen door twee straaljagers die met 560 kilometer per uur voorbij raasden.

De bijna-botsing dateert al van 17 april, maar werd nu pas bekendgemaakt. De twee parachutisten gingen die dag voor een sprong in vrije val in de buurt van het vliegveld van Chatteris, zo’n 40 kilometer van Cambridge. Ze vielen met ruim 190 kilometer per uur naar beneden toen er onder hen plots bij F-15’s, straaljagers van het Amerikaanse leger, onder hen voorbij vlogen. De vliegtuigen haalden toen een snelheid van liefst 560 kilometer per uur, zo verklaarde het Amerikaanse leger.

De twee parachutisten wisten het incident vast te leggen met hun helmcamera’s. Precies hoe dicht de vliegtuigen bij de parachutisten kwamen, kon niet worden vastgesteld.

De Amerikaanse piloten waren uitgevlogen vanaf de nabijgelegen militaire basis Lakenheath. Ze wisten dat er een springplek in de buurt was, maar waren vergeten na te vragen of die geopend was. De luchtverkeersleiding had hen er ook niet van op de hoogte gebracht.

De piloten hebben de parachutisten nooit opgemerkt. Het is zeer twijfelachtig of ze nog hadden kunnen uitwijken moest dat nodig geweest zijn.