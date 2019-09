Parket wil shockeffect: meteen naar de politierechter na gsm’en achter het stuur, mag dat zomaar?

Betrapt de politie een bestuurder met de gsm achter het stuur in het gerechtelijk arrondissement Halle - Vilvoorde, dan ontvang die normaal gezien een boete in de brievenbus. Loopt diezelfde bestuurder volgende week echter tegen de lamp, dan moet hij zich zonder uitzondering verantwoorden voor de politierechter. “We willen zo voor een shockeffect zorgen”, klinkt het bij het parket. Maar kan een tijdelijk vervolgbeleid zomaar? En is dat geen ongelijke behandeling van burgers?