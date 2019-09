Twee reisbloggers al wekenlang vastgehouden in beruchte Iraanse gevangenis

De twee Australiërs die al wekenlang worden vastgehouden in een gevangenis, in Iran blijken reisbloggers te zijn. De twee, een koppel dat in 2017 op wereldreis vertrok, werden gearresteerd omdat ze zonder toestemming met een drone hadden gevlogen.

Jolie King en Mark Firkin verlieten in 2017 hun woonplaats Perth om hun droom te realiseren: met de auto - een Toyota Landcruiser die ze hadden omgetoverd tot mobilhome - van Perth naar Londen rijden. Ondertussen zouden ze een blog bijhouden van al hun avonturen. Ongeveer één keer per week plaatsten ze een video op Instagram en YouTube. Een tiental weken geleden, na passages in Kirgizië en Pakistan, viel de blog echter stil.

Nu blijkt dat ze in Iran werden gearresteerd omdat ze zonder toestemming met een drone zouden hebben gevlogen. Sindsdien worden ze vastgehouden in de beruchte Evin-gevangenis in hoofdstad Teheran. In de gevangenis zou ook nog een derde Australiër zitten. De Australische overheid onderhandelt al een tijdje met Iran voor hun vrijlating.

“We hopen dat we Mark en Jolie zo snel mogelijk weer veilig thuis hebben”, zo schrijven de families van het koppel in een persbericht. “Meer commentaar gaan we niet geven.”

De wereldreis

De wereldreis van Firkin en King begon in hun woonplaats Perth. Van daaruit reden ze naar Darwin, waar ze zich met de boot lieten overzetten naar Oost-Timor. Hun reis bracht hen vervolgens onder meer naar Indonesië, Maleisië, India en Pakistan. Hun laatste video dateert van 25 juni. Toen was te zien hoe de twee over de beroemde Karakoram Highway reden. Een dag later deden ze hun laatste blogpost vanuit Kirgizië.