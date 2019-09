Nieuwe trambussen van De Lijn zijn 24 meter lang en rijden vanaf december rond

Een tram maar met de voordelen van de bus, dat is de eerste trambus die vanaf december te zien zal zijn tussen Jette en Brussels Airport. Normaal hoopte De Lijn hem nu al te zien rijden, maar de vergunningen zijn nog niet in orde.

“Een tram in drie delen. Maar dan op wielen en met de wendbaarheid van een bus. En beter voor het milieu dan de bussen die nu rijden want de trambus heeft een hybridemotor, wat wil zeggen dat ze zowel elektrisch als op diesel rijden”, zegt Inge Debruyn van De Lijn.

Reizigers van De Lijn kunnen in de loop van december voor het eerst opstappen. “Eigenlijk hadden we gehoopt de eerste trambus nu al te laten rijden op lijn 820 tussen Jette, Vilvoorde en Brussels Airport. Maar omdat dit de eerste keer is dat er trambussen rijden in ons land, zijn er verschillende vergunningen en speciale toelatingen nodig. En die hebben we nog niet allemaal gekregen”, klinkt het.

Er worden ook nog enkele kleine ingrepen gepland, zodat de trambus straks zeker vlot kan doorstromen. “Het is de bedoeling dat de trambus over 16 kilometer busbanen rijdt. Maar ook die liggen er nog niet allemaal. Die werken worden in fases uitgevoerd.”

24 meter lang

De Lijn bestelde trambus-voertuigen bij de Vlaamse busbouwer Van Hool. Een trambus biedt plaats aan 137 reizigers (51 zitplaatsen en 86 staanplaatsen).

Toch zullen die niet overal zomaar kunnen rijden, aangezien zo een bus 24 meter lang is. Een standaardbus is 12 meter, een gelede bus (in twee stukken) is 18 meter lang.