Ex-gemeenteraadslid Kortrijk riskeert celstraf voor poging doodslag nadat hij tot drie keer toe mensen aan Menenpoort probeerde aan te rijden

Kortrijk - Steve Vanneste, voormalig gemeenteraadslid in Kortrijk, riskeert een celstraf en boete voor poging doodslag nadat hij eind 2017 drie keer probeerde om Ieperling Niels Bevernage en een vriend aan te rijden in de Menenstraat in het centrum van Ieper. De feiten gebeurden vlak naast de rechtszaal, waar de zaak donderdagvoormiddag gepleit werd.

“Het is heel belangrijk om te weten wat er vlak voor de feiten gebeurd was”, benadrukte de advocaat van Vanneste, die zelf niet aanwezig was omdat hij sinds dit jaar woont en werkt in Bulgarije. “Steve bood Bevernage een pint aan in café De 12 Apostels aan de D’Hondtstraat, maar Bevernage begon hem samen met P. V. te verwijten, spuugde in zijn gezicht en bedreigde hem met een barkruk.”

Steve, Niels en een vriend werden uit het café gezet, waarop de laatste twee nog pintjes kochten in een nachtwinkel in de D’Hondtstraat en daarna richting Menenstraat wandelden, een paar honderden meter verderop.

“Plots zien ze Vanneste opduiken met zijn bestelwagen in de Menenstraat. Hij probeert hen drie keer aan te rijden”, aldus de openbare aanklager. “Vanneste reed hiervoor op het voetpad tot vlak voor de gevel. Bevernage werd geraakt aan zijn voeten, V. aan de knieën. Bij de derde poging konden ze zich verschansen achter enkele palen. De camerabeelden bewijzen de feiten. Ik vorder een gedeeltelijk effectieve celstraf en effectieve boete voor poging doodslag. Vanneste moet ook begeleiding krijgen voor zijn agressie- en alcoholproblematiek.”

“Gewoon schrik aanjagen”

Bevernage en V. raakten slechts lichtgewond en het kwam tot een schermutseling met Vanneste na de aanrijdingen. Bevernage sloeg Vanneste en riskeert hiervoor een voorwaardelijke celstraf en een effectieve boete. Hij pleitte de vrijspraak, omdat hij meende te handelen uit wettige zelfverdediging.

Volgens zijn advocaat wou Vanneste de twee niet doden: “Hij wou hen enkel schrik aanjagen nadat ze hem bleven provoceren bij de Menenstraat. De feiten hadden geen grote impact op de twee, anders waren ze wel gevlucht in de woning van Bevernage, die vlakbij was.”

Bevernage benadrukte dat hij geluk had: “Schrik aanjagen? Was ik niet weggesprongen, kon dit veel erger afgelopen zijn.”

Vanneste beweerde dat hij zijn reuk- en smaakzin verloren had ten gevolge van verwondingen aan neus en kaak door de slagen van Bevernage . Volgens de tegenpartij kwam dit door een hersenletsel, dat Vanneste opliep door een val. Beide partijen hebben nog tot 24 oktober om stukken toe te voegen, daarna volgt het vonnis.

Vanneste kwam al meermaals negatief in de aandacht voor racisme in regio Kortrijk en Ieper. De man riskeert ook nog drie maanden met uitstel, omdat hij op 14 september 2018 agressief werd en racistische opmerkingen maakte tegen een donkerkleurige agent na een ongeval met vluchtmisdrijf in het centrum van Ieper.

