Spaanse stad brengt hulde aan slachtoffers huiselijk geweld na moord op Belgische vrouw

De Spaanse stad Calpe, bij Alicante, zal op 20 september hulde brengen aan de slachtoffers van huiselijk en gendergerelateerd geweld. Dat schrijft de Spaanse krant El Periodico donderdag. In juli werd de 57-jarige Belgische Riet Suy er neergestoken door haar Belgische partner.

De stad heeft zich aangesloten bij de oproep van het Spaanse feministische platform ‘Mujeres por la Igualdad’ (‘Vrouwen voor gelijkheid’) om op 20 september te protesteren tegen huiselijk en gendergerelateerd geweld. Sommige delen van de stad zullen in het paars worden verlicht om hulde te brengen aan de slachtoffers.

“Deze zomer hebben we in Calpe een tragisch voorval meegemaakt toen een Belgische vrouw door haar partner werd vermoord”, zegt burgemeester Ana Sala.

Een 57-jarige Belgische vrouw werd in juli neergestoken en overleed even later aan haar verwondingen. Ze was in de borst gestoken door haar partner, een 61-jarige Belg. Het Belgische echtpaar woonde al tweeënhalf jaar in Calpe.

“We moedigen alle mannen en vrouwen van Calpe aan om zich aan te sluiten bij dit initiatief, dat het bewustzijn wil verhogen over de wreedheid dat we momenteel leven met aanvallen en geweld op vrouwen”, aldus Sala.