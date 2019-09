Motorrijder (56) komt om het leven bij ongeval op E19

Mechelen / Brasschaat - Op de E19 Antwerpen-Brussel is donderdag een motorrijder om het leven gekomen bij een ongeval ter hoogte van Mechelen-Noord. Dat zegt de federale politie.

Het slachtoffer, een 56-jarige man uit Brasschaat, raakte er op de rijbaan richting Brussel betrokken in een aanrijding met drie andere voertuigen. De hulpdiensten probeerden de man nog te reanimeren, maar hij overleed ter plaatse.

Het ongeval veroorzaakt al sinds 10.30 uur heel wat verkeershinder op de E19, onder meer omdat de dienst fotogrammetrie van de politie ter plaatse moest komen om het ongeval in kaart te brengen. Rond 13.30 uur staat er nog steeds een file vanaf Kontich. Omrijden via de A12 was een tijdje een goed alternatief, maar intussen is er daar ook hinder door een defecte vrachtwagen aan het viaduct van Wilrijk.