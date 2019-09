De elf revelaties van het nieuwe seizoen in de Jupiler Pro League

De transferperiode en de interlandbreak zitten erop, het echte werk kan beginnen in de Jupiler Pro League. Terwijl het nog afwachten is hoe last minute aankopen als Sven Kums, Steven Defour of Mbaye Diagne het zullen doen, kregen wij in de eerste zes wedstrijden al een inkijk in wiens seizoen het zeker wèl zal worden. Deze elf spelers verrasten ons al in positieve zin.