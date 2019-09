Glaasje water uit de wasmachine? Nieuwe installatie recycleert tot 85 procent van huishoudelijk afvalwater

Deinze - EcoPuur, een bedrijf uit Nevele gespecialiseerd in duurzame water- en energietechnieken, heeft donderdag het voor ons land nieuwe waterzuiveringssysteem Hydraloop gelanceerd. Het systeem is in residentiële woningen in staat om 85 procent van het afvalwater afkomstig uit douche, bad en wasmachine te recycleren.

Verwijzend naar het probleem van waterschaarste waarmee België kampt - ons land staat op een alarmerende 23ste plaats van 164 landen - wees EcoPuur-directeur Joris Haems donderdag tijdens een persontmoeting “op de noodzaak bewuster om te gaan met ons waterverbruik”. De Vlaming gebruikt gemiddeld 114 liter water per dag. Het nieuwe waterrecyclagesysteem is in staat dagelijks circa 240 liter opnieuw bruikbaar te maken voor onder meer toilet, wasmachine, tuin en zwembad.

LEES OOK: Getest én geproefd: je eigen zuiveringsstation in huis (+)

De installatie, die gefabriceerd werd door het Nederlandse bedrijf Hydraloop, is in de eerste plaats geschikt voor nieuwbouwprojecten. Ze kan ook geïnstalleerd worden bij erg grondige renovaties waar de leidingen opnieuw aangelegd worden. De prijs bedraagt 3.500 euro. De plaatsingskost hangt af van een aantal parameters. EcoPuur maakt zich evenwel sterk dat door de besparing op de waterfactuur het systeem zichzelf binnen 5 tot 7 jaar terugbetaalt.