Antwerp pakte uit met straffe (deadline) transfers, maar verliest de jeugd niet uit het oog. Het bestuur beloont Ruben Geeraerts voor zijn harde werk en progressie in de voorbije maanden met zijn eerste profcontract.

De amper 18-jarige aanvaller, die sinds kort deel uitmaakt van de Belgische U19, tekent voor drie seizoenen (tot 2022), met optie op een extra jaar. Geeraerts is bezig aan zijn derde seizoen op de Bosuil, in 2017 kwam hij over van Cappellen.