Nederland maakt zich zorgen om ‘dronken’ tv-presentator: “Het had strakker gekund, dat geef ik toe”

Nederland maakt zich zorgen om tv-presentator Frits Wester. Die maakte een slechte beurt tijdens een uitzending, en de vraag is maar of dat het gevolg was van te veel drinken of dat er iets anders speelt. Zelf zegt hij moe geweest te zijn, RTL Nieuws zegt nog uit te zoeken wat er gebeurd is.

RTL Nieuws-presentator Frits Wester was vorige week in Italië voor een interview met politicus Geert Wilders. Hij bracht live verslag uit van wat daar gezegd werd, maar de manier waarop deed wenkbrauwen fronsen. Op Twitter deelden tientallen Nederlanders de tussenkomst van Wester, die met dubbele tong en struikelend over zijn woorden geen al te beste indruk gaf.

De vraag die Nederland enkele dagen later nog steeds in de ban houdt, is wat het twijfelachtige optreden van de journalist kan verklaren. Grappend werd dronkenschap gezegd - “te veel limoncello’s” - maar veel mensen vroegen zich ook af of er iets aan de hand was met de presentator.

Zelf probeerde hij iedereen gerust te stellen door te zeggen dat hij gewoon moe was. “Mensen hoeven zich geen zorgen te maken. Ik was heel erg moe en moest plots snel voor de camera staan. Het had strakker gekund, dat geef ik toe”, zegt hij bij Shownieuws.

Bij RTL Nieuws zegt adjunct-hoofdredacteur Ilse Oppeneer dat het ook daar opgevallen is dat Wester niet in topvorm was. “We zijn in gesprek met hem”, aldus Oppeneer op NPO Radio 1. “We zijn nog steeds aan het uitzoeken wat er gebeurd is. Hij is bekend bij een groot publiek, maar vooral ook een werknemer van RTL Nieuws. Wij hebben een werkgever-werknemerrelatie met hem. Daarom treden we niet te veel naar buiten.”