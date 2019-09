Europese Centrale Bank vreest economische zwakte van lange duur en haalt ‘bazooka’ boven

De Europese Centrale Bank (ECB) verwacht zich voor de eurozone aan een zwakke economie “van lange duur”. Dat verklaarde ECB-voorzitter Mario Draghi donderdag, als toelichting bij het rentebesluit.

De economische vooruitzichten voor de eurozone werden volgens hem naar beneden bijgesteld, tot een groei van 1,2 procent in 2020. Ook de inflatievooruitzichten vallen lager uit dan verwacht: tegen 2021 zou die 1,5 procent bedragen.

Bovendien werd bij die vooruitzichten geen rekening gehouden met een harde brexit, aldus Draghi, terwijl de kans op dergelijk scenario intussen is toegenomen.

Bazooka

Vandaar dat de ECB opnieuw haar zogenaamde “bazooka” heeft bovengehaald, om de economie een duwtje in de rug te geven. De depositorente werd verlaagd en het opkoopprogramma wordt opnieuw opgestart. Volgens Draghi was iedereen binnen de ECB het erover eens dat dit noodzakelijk is.