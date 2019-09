Jongeman (18) vapet anderhalf jaar en belandt in ziekenhuis: “Ik heb nu de longen van een 70-jarige”

Eén van de vele honderden Amerikaanse jongeren die een mysterieuze aandoening kregen door het vapen, heeft voor het eerst getuigd over zijn ziekte. “Volgens de dokters heb ik heb nu de longen van een 70-jarige”, zegt Adam Hergenreder (18) aan CNN.

Vorige maand werd de 18-jarige student uit Illinois opgenomen in het ziekenhuis. De jongen rookte al meer dan anderhalf jaar e-sigaretten en volgens de artsen is hij daardoor ziek geworden. “Het is griezelig om te beseffen wat dat toestelletje deed met mijn longen”, zegt Adam.

6 doden

De jongeman is één van honderden jonge vapers die opgenomen werden in het ziekenhuis. Onderzoekers weten nog steeds niet goed wat er precies aan de hand is, maar brengen de ziekte wel in verband met het roken. Er zouden in de VS ook al zes mensen aan gestorven zijn. Adam is niet zeker dat het ooit nog goedkomt met zijn longen en hij is bang dat hij niet meer zal kunnen worstelen op hoog niveau. “Dat is een erg fysieke sport en mijn longen zullen het misschien niet meer aankunnen… Het is triest.”

Adam dacht al die tijd dat vapen veilig was, zijn favoriete smaak was mango. “Het smaakte goed en gaf me een kleine kick in m’n hoofd. Ik begon, gewoon om er inbij te horen. Iedereen deed het. Het smaakte ook niet als een sigaret, het was echt lekker. Ik rookte altijd patronen van het merk Juul.”

Eind augustus lag de jongeman bijna een week in het ziekenhuis. Foto: CNN

Zijn moeder, Polly, vertelt hoe vaak Adam rookte: “Hij stond op en begon te roken en te hoesten. Hij rookte elke dag een volledige pod.” Volgens experts komt dat overeen met de nicotine van minstens een volledig pakje sigaretten. Uiteindelijk schakelde Adam over op e-liquids met THC, een actieve stof van cannabis.

Juul is in de States een populair merk van e-sigaretten, vooral bij jongeren. Foto: Photo News

Nonstop overgeven

Gaandeweg begon hij rillingen te krijgen die hij niet kon controleren, daarna kwam het braken. “Ik was drie dagen lang nonstop aan het overgeven”, zegt hij. Dokters zagen eerst het verband niet tussen het vapen en de symptomen. Maar uiteindelijk werd een CT-scan van z’n maag en longen gemaakt, daarna ook een X-ray. “Toen zagen ze de schade”, zegt Adam. “Als ik had geweten wat dit met mijn lichaam deed, zou ik nooit begonnen zijn.”

De jongeman lag zes dagen in het ziekenhuis, allicht waren zijn longen ingeklapt als hij niet naar de dokter was gekomen. Dan zou Adam gestorven zijn, zeggen dokters. Intussen is hij thuis, maar zelfs simpele dingen zoals een trap oplopen zijn nog erg moeilijk. “Ik word elke dag beter, maar ik wil niemand meer zien die meemaakt wat ik heb meegemaakt. Veel vrienden zijn ondertussen ook al gestopt.”