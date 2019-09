Een Belgische voetbalmakelaar klapt uit de biecht over commissies onder tafel: “Zwartwassen was jarenlang courante praktijk”

Hoe kunnen makelaars en clubmanagers elkaar stiekem financieel belonen bij transfers van voetballers, buiten het zicht van de club én de fiscus? Door geld zwart te wassen, legt een anonieme voetbalmakelaar uit. “Simpel: de club beloont een makelaar voor de goede deal door een grote commissie officieel uit te betalen, waarna de makelaar na aftrek van de belastingen stiekem een deel van de koek in een enveloppe teruggeeft aan de clubmanager.”

Geld onder tafel betalen of stiekem geld afromen van een transfer. Dat is de definitie van een “retrocommissie”, het woord waar alles in de voetbalaffaire rond de aangehouden makelaar Christophe Henrotay ...