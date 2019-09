KU Leuven telt meer inschrijvingen voor ingenieurs- en lerarenopleiding

Bij de inschrijvingen van nieuwe eerstejaars aan de KU Leuven valt de sterke stijging op van het aantal dat kiest voor de Faculteit Ingenieurswetenschappen. De 425 inschrijvingen tot dusver zijn er 11,3 pct meer dan op hetzelfde ogenblik vorig jaar. Een andere opmerkelijke stijger is de lerarenopleiding waarvoor zich in totaal reeds 201 studenten (+60,8 pct) inschreven.

De stijging in de Faculteit Ingenieurswetenschappen situeert zich volledig bij de pure ingenieurswetenschappen (+15,2 pct). Voor ingenieurswetenschappen-architectuur is er een daling van 9,2 pct (tot 59). Ook voor de Faculteit Ingenieurswetenschappen (dat gedoceerd wordt in de campussen Aalst, Brugge, Sint-Katelijne-Waver, Diepenbeek, Geel, Gent en Groep T Leuven) is er een daling van het aantal inschrijvingen met 5,3 pct (tot 1.028).

Andere stijgers in het aantal inschrijvingen van nieuwkomers zijn de faculteiten Psychologie & Pedagogische Wetenschappen (+4,4 pct tot 470), Wetenschappen (+2,2 pct tot 463) en Geneeskunde (+2,1 pct tot 669). Minder interesse is er vooral voor Economie en Bedrijfswetenschappen (-7,1 pct tot 1.091), Hoger Instituut voor Wijsbegeerte (-6,9 pct tot 54), Letteren (-7,5 pct tot 480) en Bio-ingenieurswetenschappen (-3,7 pct tot 210).

De KU Leuven registreerde al 6.639 inschrijvingen (-2,9 pct) van nieuwe bachelorstudenten en 9.844 (-3,4 pct) voor alle bacheloropleidingen, 5.861 (+1,7 pct) voor de masters, 1.263 (-12 pct) voor ‘master na master’ en 1.457 (+0,7 pct) voor de voorbereidende en schakelprogramma’s.

De vermelde stijging bij de lerarenopleiding situeert zich volledig in Psychologie en Pedagogische Wetenschappen (+794 pct tot 161). Ook het aantal inschrijvingen voor postgraduaten neemt toe met 24,4 pct tot 535.