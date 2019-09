Man toont hoe hij vorig weekend zijn vrouw om het leven bracht met staaf

Roeselare - In de Ketsersstraat in Oekene ging donderdag al een reconstructie door van de moord die er afgelopen weekend werd gepleegd. Pol M. (45) werd naar zijn huis gebracht om de speurders er in een uur te tonen hoe hij zijn vrouw Ellen D’Hooghe (37) doodsloeg met een staaf.

De reconstructie stond gepland om 14.30 uur, maar de politie was al meer dan een uur op voorhand aanwezig in de rustige woonwijk. Aan het plein bij het huis werd iedere voorbijganger erop gewezen dat hij er niet kon blijven. Met mondjesmaat stroomden alle betrokken partijen toe: de wetsdokter, een gerechtspsychiater, de onderzoeksrechter, procureur Tom Janssens, advocate Iris Santens en uiteindelijk ook Pol M. (45) zelf. Hij werd ter plaatse gebracht in een anonieme wagen van de politiezone Riho. Die parkeerde zich exact om 14.30 uur op de oprit van het huis op de hoek van de Ketsersstraat en de Gareelstraat. Met een jas op zijn hoofd stapte Pol. M. uit de Volvo om samen met het gerechtelijke gezelschap het huis binnen te gaan. Een goed uur later, om 15.45 uur, was de reconstructie afgelopen en kwam iedereen weer buiten.

LEES OOK: Familie, vrienden en buren wonen massaal stille wake voor vermoorde Ellen (37) bij: “We proberen te begrijpen wat niemand kan begrijpen”

Tijdens zijn verhoren begin deze week had de man al volledige bekentenissen afgelegd over de feiten die hij tijdens de nacht van zaterdag op zondag pleegde. Terwijl zijn vrouw Ellen D’Hooghe (37) in haar bed lag, ging de man een ijzeren staaf halen waarmee hij haar daarna doodsloeg.

Daarna schreef hij een briefje voor hun 12-jarige zoon, waarop hij duidelijk maakte dat de jongen niet in de slaapkamer mocht gaan. Zelf wilde hij zich beroven van het leven met een overdosis medicijnen, maar dat mislukte. Nadat zijn zoontje toch alarm had geslagen, werd M. door de politie ingerekend in zijn tuin.

LEES OOK: Man uit Oekene die echtgenote ombracht, werkt volgens advocate goed mee aan het onderzoek: “Hij heeft enorm veel spijt”

Ook het motief van de dader werd snel duidelijk. Ellen had al de week voordien definitief duidelijk gemaakt dat ze hem zou verlaten en zondag zouden ze die stap concreet bespreken. Zo ver kwam het niet. Nog voor de vrouw zondag kon opstaan, werd ze dus doodgeslagen. Morgen vrijdag verschijnt Pol M. op verdenking van moord voor de raadkamer, die zal beslissen over zijn verdere aanhouding.