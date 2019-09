Dit is géén science fiction: de nieuwste technologische snufjes die de toekomst van het voetbal zullen bepalen

Gelezen vorige week: Leverkusen-trainer Peter Bosz laat zijn groep tegenwoordig trainen met een chip in de bal om zijn spelers optimaal te kunnen tracken. Om maar te zeggen: de tijd dat ­eigen trainingen filmen met een handcameraatje nog als technologisch revolutionair werd gezien, ligt alweer lang achter ons. Vandaag is geen idee te gek of te groot of het voetbal probeert het uit. Wij halen er zeven opvallende snufjes uit binnen- en buitenland uit.