Megascore-seizoen begint: dit zijn de meest gekozen en meest waardevolle spelers van Belgisch Fantasy Football tot hiertoe

Nu de transferperiode erop zit begint vrijdagavond bij de start van de zevende speeldag in de Jupiler Pro League ook Megascore, de Fantasy Football-competitie van Het Nieuwsblad. Deelnemers moeten met een gelimiteerd budget elf spelers uit de Jupiler Pro League kiezen die de meeste punten opleveren.

Het principe is simpel : elke deelnemer krijgt een fictief budget van 100 miljoen euro om elf basisspelers en vier bankzitters van elke ploeg uit de Jupiler Pro League te betalen. Elke speler heeft een prijs: Hans Vanaken (11 miljoen) is de duurste, op de voet gevolgd door Vincent Kompany (10,5 miljoen) en Ally Samatta (10,5 miljoen). De goedkoopste spelers kosten 4 miljoen euro. Je mag maar drie spelers van dezelfde club kiezen.

Doen de spelers in je team het in het echte leven goed, dan verdien je punten. Als ze winnen krijg je 30 punten, bij een gelijkspel 10. Elk doelpunt brengt - afhankelijk van de positie - 40 tot 60 punten op. Verdedigers en doelmannen kunnen ook 40 punten verdienen door de nul te houden. Er is ook puntenaftrek voor gele en rode kaarten, eigen doelpunten en verdedigers en doelmannen die te veel doelpunten incasseren.

Start vrijdag om 20u30

Nu de transferperiode erop zit, hebben alle deelnemers nog tot vrijdagavond 20u30 - de start van de zevende speeldag - om hun ploeg definitief in te sturen. Daarna kan je enkel nog basisspelers en bankzitters wisselen, en één transfer per week doen.

Club Brugge-middenvelder Hans Vanaken is voorlopig de populairste bij de Megascore-spelers, gevolgd door ploegmaat Simon Deli. Antwerp-aanvaller Dieumerci Mbokani vervolledigt de top drie. Met David Okereke en Ruud Vormer staan er maar liefst vier spelers van Club Brugge bij de eerste vijf. Ook Antwerp-middenvelder Lior Refaelov, Standard-middenvelder Maxime Lestienne, Genk-verdediger Sébastien Dewaest, AA Gent-spits Jonathan David en Genk-doelman Gaëtan Coucke worden veel gekozen.

Mbokani is de speler die op de eerste zes speeldagen de meeste punten opleverde dankzij zijn vijf goals en drie assists. David en Refaelov staan ook in de top drie. Davy De fauw - vaste strafschopnemer bij Zulte Waregem - en topschutter Ally Samatta vervolledigen de top vijf. Club-spelers Vanaken, Deli, Vormer en Vanaken scoren ook goed, net als Standard-verdediger Konstatinos Laifis.

Alleen is het door het gelimiteerde budget dus niet zo evident die allemaal in één ploeg te passen. Daarom is het ook interessant te kijken welke spelers het meeste punten opleveren in verhouding tot hun transferprijs. Davy De fauw prijkt momenteel helemaal bovenaan dat klassement, al moet Moeskroen-verdediger Nathan de Medina amper onderdoen. Achter de onvermijdelijke Mbokani volgen KV Mechelen-spelers Onur Kaya en William Togui en Zulte Waregem-verdediger Marco Bürki.

Inmiddels zijn er al meer dan 2.500 teams ingeschreven. Er is een hele resem prijzen voorzien, maar de grootste is uiteraard voor degene die de algemene rangschikking wint. Die krijgt 10.000 euro.

Inschrijven kan op Megascore.be.