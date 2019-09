Waarom Knokke altijd al mondain is geweest en dat ook wil blijven

Knokke-Heist -

Knokke-Heist wil een halt toeroepen aan ongemanierde toeristen die de badplaats bezoeken tijdens de zomermaanden. De gemeente werkt aan een kwaliteitsplan dat de uitstraling van de stad moet garanderen. Die uitstraling is er altijd al geweest. Een kunstenaarskolonie, dat was Knokke. Een golfresort voor rijke Britten. De overzomerplek van de beau monde waar je Marlene Dietrich of Frank Sinatra tegen het lijf kon lopen. Of nu, de Antwerpse en Brusselse elite. Knokke is doorheen de eeuwen veranderd, maar altijd is het mondain gebleven. Badstad bij uitstek waar je eerder polo en zijden blouse spot dan blote bast of marcelleke. Waar m’as-tu vu tot topsport is verheven. “Alleen door strenge regels blijft die grandeur bestaan.”