The Guardian smokkelt hilarisch Brexit-grapje in kruiswoordraadsel

Britten en droge humor, dat gaat goed samen. Dat bewijst de maker van het kruiswoordraadsel in de Britse krant The Guardian nog maar eens. Hij smokkelde een niet mis te verstane boodschap in het raadsel van donderdag.

De Brexit-saga sleept nu al jaren aan, en dat is de maker van de kruiswoordraadsels in The Guardian duidelijk ook beu. Hij smokkelde boven- en onderaan de zin ‘Bollocks to Brexit’ in het vierkant. De boodschap is een verwijzing naar een zinnetje dat vaak gebruikt werd in aanloop naar het referendum in 2016. De krant reageerde zelf nog niet op het grapje.