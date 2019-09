Marieke Vervoort gaat uit haar dak bij vervullen laatste wens: “Ik kon gewoon niet stoppen met lachen”

Diest / Heusden-Zolder - Voormalig rolstoelatlete Marieke Vervoort mag nu ook het laatste onderdeel van haar bucketlist afvinken. Op het circuit van Zolder kreeg ze de kans om mee te rijden in de Lamborghini van racepiloot Niels Lagrange. Ze genoot met volle teugen: “Telkens hij in de remmen vloog, schoot ik naar voren en ging de klep van mijn helm toe. Dat was wel lachen!”

Vervoort heeft er bewogen jaren opzitten. Naast de vele dromen die ze zag uitkomen om haar bucketlist af te ronden, kreeg ze naast haar strijd tegen een ongeneeslijke spieraandoening ook te maken met andere tegenslagen. “Vorig jaar is mijn moeder heel erg ziek geworden”, vertelt ze. We hebben toen twee keer afscheid moeten nemen, ik lag toen ook in het ziekenhuis.” Al kunnen de moeilijke momenten niet opwegen tegen de vele de mooie momenten die ze meemaakte, aldus de ex-rolstoelatlete.

Naast de grote persaandacht kwam er ook steun uit bekende hoek. Zo zorgden onder meer Kim Clijsters, Kris Wauters en Niels Destadsbader voor een videoboodschap die ze na haar rit te zien kreeg. De 40-jarige Vervoort is momenteel bezig met het regelen van haar euthanasie.

