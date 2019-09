Google betaalt bijna miljard euro in Franse belastingzaak

Techreus Google heeft een zaak in Frankrijk over belastingontduiking geschikt voor 500 miljoen euro. Daarnaast betaalt het Amerikaanse bedrijf nog eens 465 miljoen euro aan achterstallige belastingen.

De zaak had betrekking op de jaren 2011 tot en met 2016. Toen schoof Google te veel inkomsten naar zijn Ierse dochter, waardoor de Franse tak niet de belasting betaalde die het op basis van de resultaten had moeten afdragen. De Franse justitie was drie jaar geleden bij het Parijse kantoor van Google-moeder Alphabet binnengevallen. Daarna was het stil geworden rondom de zaak.

Google erkent volgens de schikking wat er precies gebeurd is. Het bedrijf ontkent echter schuldig te zijn. “We hebben een einde gemaakt aan de fiscale en aanverwante conflicten die we sinds jaren met Frankrijk hebben”, aldus Google in een persbericht. Zowel Google Frankrijk als Google Ierland ging akkoord met de schikking van 500 miljoen euro.