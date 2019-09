Saoedische prinses veroordeeld voor vernederen en aanvallen Parijse loodgieter

De zus van Mohammed bin Salman - de kroonprins van Saoedi-Arabië - is in Parijs veroordeeld. Ze had haar bodyguard opgedragen een lokale loodgieter te vernederen en in elkaar te slagen. Hassa bint Salman kreeg een voorwaardelijke celstraf van 10 maanden en tienduizend euro boete.

Ashraf Eid, een Egyptische Fransman, werd in elkaar geslagen door de bodyguard toen de prinses hem ervan beschuldigde dat hij foto’s en video’s van haar had gemaakt in 2016. Volgens de loodgieter - die aan het werk was in de luxeflat van de prinses, werd hij geslagen, vastgebonden aan de polsen. Onder bedreiging van een pistool moest de man de voeten van de prinses kussen. Volgens de loodgieter was hij aan de slag in de badkamer en nam hij daar foto’s van het interieur toen hij plots de prinses zag staan in de spiegel. Daarop nam de bodyguard de smartphone in beslag en sloeg hij de man in elkaar. De prinses zou hem toen beledigd hebben met de woorden: “Jullie zijn allemaal hetzelfde, bastaarden, honden. Je zult zien hoe je tegen een prinses spreekt.”

Zowel prinses als bodyguard werd donderdag veroordeeld, beiden met uitstel. De prinses was niet aanwezig op het proces.