Twee zwaargewonden bij steekpartij in Hooglede

Gits / Hooglede - Bij een steekpartij nabij autohandel Yvo in het gehucht Sleihage zijn donderdagmiddag twee mannen zwaargewond geraakt. Een van hen werd een kilometer van de plek aangetroffen. Volgens het parket is er geen derde bij de zaak betrokken.

Bewoners van het gehucht Sleihage werden donderdagmiddag omstreeks 14 uur opgeschrikt toen er verschillende combi’s, ambulances en een MUG toesnelden en halt hielden nabij Auto Yvo, de autohandel langs de Diksmuidsesteenweg, vlakbij de rotonde. “Het was duidelijk dat er iets ergs gebeurd was. Ik dacht eerst aan een moord”, vertelt een buurtbewoonster die net thuis kwam.

Even voordien was een ruzie vlakbij de autohandel en de nabijgelegen woning helemaal uit de hand gelopen. Wat er precies gebeurde, is nog onduidelijk. In het huis van de zaakvoerder van de garage raakte een man om onduidelijke redenen verwikkeld in die steekpartij met een andere man. Die woonde bij de eerste man en zijn partner in. Het parket van Ieper bevestigt dat er zich langs de Diksmuidsesteenweg een steekpartij voordeed waarbij twee personen levensgevaarlijk gewond geraakten. “Vermoedelijk door een mes”, luidt het bij het parket.

(Lees verder onder de video)

Na het tumult zette één van de twee betrokken mannen het op een lopen. In de Ieperstraat in Hooglede, op zo’n kilometer van de plaats van waar de feiten zich afspeelden, werd hij zwaargewond teruggevonden. De man werd ter plaatse verzorgd en overgebracht naar het ziekenhuis. De brandweer werd opgeroepen om een tent te plaatsen zodat de sporen in de Ieperstraat niet verloren zouden gaan. “Niemand heeft gezien wat zich binnen heeft afgespeeld”, laat het parket nog weten.

Het parket en de politie startten donderdagmiddag een onderzoek op om precies na te gaan wat er even voordien was gebeurd. Niet enkel bij Auto Yvo ging men op zoek naar sporen, maar ook in de tuin van het huis nabij de autohandel waren de speurders aan het werk. Kurt H., die samen met Yves V. in het huis woont, keek vanuit zijn autozaak toe. Hij wenst geen uitleg te geven over hetgeen er precies is gebeurd.

Foto: Bert Feys