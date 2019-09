Leandro Trossard waarschijnlijk een maand aan de kant nadat hij blessure opliep bij Rode Duivels

Premier League-club Brighton & Hove Albion heeft donderdag bekendgemaakt dat het komende maand niet kan rekenen op Leandro Trossard. De buitenspeler blesseerde zich tijdens de interlandperiode met de Rode Duivels op training aan de lies. “Waarschijnlijk missen we hem tot na de volgende interlandbreak”, liet Brigton-coach Graham Potter donderdag op een persconferentie optekenen.

“Het is nog te vroeg om uitsluitel te geven over Leandro, maar hij voelde iets in zijn lies”, aldus Potter. “We zijn hem waarschijnlijk tot na de volgende interlandperiode (9-16 oktober, red.) kwijt.”

De 24-jarige Trossard maakte afgelopen zomer de overstap van Racing Genk naar Zuid-Engeland. Hij begon er de voorbije weken goed aan het seizoen bij Brighton. In de openingswedstrijd tegen Watford zat hij nog op de bank, maar de drie volgende competitieduels mocht hij telkens starten. Hij scoorde ook al één keer.

Brighton begon het seizoen met 4/12 en staat daarmee voorlopig zestiende. Komende zaterdag ontvangen de blauwhemden Burnley.