Vliegende verfpot wordt alweer gemeld als ufo: “Terwijl we gewone brave West-Vlaamse vaarders zijn”

Kortrijk / Izegem - Er werd afgelopen week weer een ufo gesignaleerd boven ons land. En alweer bleek het eigenlijk een luchtballon te zijn. “Als we ergens komen waar ze ons niet kennen, is het meestal prijs en bellen ze zelfs naar het ufo-meldpunt dat er iets buitenaards in de lucht hangt. Terwijl we brave West-Vlaamse vaarders zijn met een ballon in de vorm van een verfpot.”

Arne en zijn vader Geert varen al zeven jaar met de verfpot Foto: Ballonteam Lips

“Deze week was het opnieuw van dat”, zegt ballonvaarder Arne Lips (23) van ‘Ballonteam Lips’ uit Ledegem. “We vlogen ’s avonds boven Izegem. Iemand maakte een filmpje en stuurde dat naar het Belgisch ufo-meldpunt met de boodschap dat er een vreemd cilindervormig object in de lucht hing. Het waren wij. Met de verfpotballon waar we al zeven jaar mee vliegen voor onze sponsor, een verfwinkel uit Kortrijk. Twee jaar geleden kreeg het ufo-meldpunt ook al eens zo’n melding over ons.”

“Weet je, meestal vliegen we er enkel mee boven het Kortrijkse. Daar kent iedereen intussen wel de cilindervormige ballon. Maar als de wind op grote hoogte wat sterker is, zoals vorige maandag, drijven we wat verder en is het voor sommige mensen een nieuw en vreemd zicht.”

Sowieso is de ballon een specialleke. “We merken dat aan de reacties die we onder ons op de grond zien. Vliegen we met onze gewone ballon, dan zwaaien er zoals altijd wel wat mensen. Maar zijn we op weg met de verfpot, dan staat er toch duidelijk meer volk op straat en in de tuinen met een fototoestel.”

Wie vandaag en dit weekend in of rond Kortrijk een vreemde cilinder in de lucht ziet, kan Arne dus geruststellen. “Het zijn wij. Als het weer meezit, gaan we opnieuw de lucht in met de pot.”