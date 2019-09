Anderhalve maand na miraculeuze redding uit auto stapt Marie opnieuw

Marie werd opgenomen in het ziekenhuis, ze was er toen erg aan toe. Nu postte ze een filmpje op Facebook van haar eerste stapjes. Foto: RR

Herinnert u zich nog het verhaal van Marie Bastide? De vrouw van 45 was deze zomer liefst zes dagen vermist was en zat al die tijd in haar auto geklemd na een ongeval. Wel, Marie kan opnieuw stappen, zo liet ze weten via Facebook.

Bijna onmogelijk leek het: tijdens de warmste dagen die België ooit gekend heeft, crashte Marie met haar auto in de Ardennen. Zes dagen lang zat ze geklemd in de auto, zonder eten of drinken. Als bij wonder werd de vrouw gevonden en totaal gedehydrateerd overgebracht naar het ziekenhuis.

Nu, anderhalve maand na de feiten, postte de vrouw een filmpje op haar Facebookpagina. “En zeggen dat ik amper kon wandelen toen ik hier aankwam”, schrijft ze erbij. Marie revalideerde intussen al 25 dagen en kan nu voorzichtig - en met de hulp van een verpleger - al beter stappen.