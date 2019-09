Didier Reynders vrolijkste jongetje van de nieuwe Europese klas

Ursula von der Leyen verzamelde gisteren de ­leden van haar toekomstige Europese Commissie in het Waals-Brabantse Genval voor een seminarie over de plannen. En daar hoorde uiteraard de traditionele groepsfoto bij, met een opvallend breed lachende Didier Reynders.

Of iedereen blijft lachen en het uiteindelijk tot lid van de Europese Commissie schopt, weten we ten laatste op 23 oktober. Voor de 26 commissarissen op 1 november aan de slag kunnen gaan, moeten ze immers slagen voor een hoorzitting in het Europees Parlement. Tussen 30 september en 8 oktober worden alle kandidaten daar verwacht. Volgens parlementsvoorzitter David Sassoli zullen er vier hoorzittingen per dag gehouden worden: twee in de voormiddag en twee in de namiddag.

Als een commissaris door de bevoegde parlementscommissie ongeschikt bevonden wordt, zal hij of zij vervangen moeten worden. Op woensdag 23 oktober beslist het parlement of het definitief het licht op groen zet voor de Commissie van Ursula von der Leyen.