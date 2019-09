Tientallen Deense gevangenen vrij door gps-fout: “Dit is een zeer, zeer ernstige kwestie”

Op basis van gsm-gegevens kan het gerecht een verdachte aan een plaats of feit linken. In Denemarken is die link zelfs voldoende om iemand achter de tralies te krijgen. Maar nu blijkt dat de gegevens die de Deense justitie van de telefoonoperatoren kreeg, onbetrouwbaar zijn. Ruim 10.000 gerechtelijke dossiers moeten opnieuw worden onderzocht, liefst 32 gedetineerden werden al voorlopig vrijgelaten.

“Dit is een zeer, zeer ernstige kwestie. We niet kunnen leven met het idee dat mensen in de gevangenis belanden op basis van onbetrouwbare of zelfs verkeerde informatie.” De directeur van het openbare ...