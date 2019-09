22 jaar oude verdwijningszaak opgelost met dank aan Google Maps

Waar Google Maps zoal nuttig voor kan zijn. Nu heeft de kaartdienst van de zoekgigant een twintig jaar oude moordzaak in Florida helpen oplossen. Op de beelden is een gezonken auto te zien, en dat betekent een ware doorbraak in de zaak.

De 40-jarige William Moldt werd als vermist opgegeven in Florida op 7 november 1997. Hij was die nacht uitgeweest, maar kwam niet meer terug thuis. De politie stelde wel een onderzoek in, maar 22 jaar lang was van William geen spoor.

William Moldt. Foto: RR

Tot iemand de politie tipte dat er een gezonken wagen lag in een vijver in Moon Bay Circle in Wellington. De auto werd opgetakeld en in het voertuig zaten wel degelijk menselijke resten. Die van William Moldt.

Al snel bleek dat een man via Google Earth de auto had zien liggen in het water. “Ongelooflijk, het voertuig was al die tijd in zicht van een Google Earth satelliet, sinds 2007 al. Maar niemand had er op gelet, tot nu”, klinkt het. Volgens de politie zou de man de controle over zijn stuur verloren zijn en zo in het water beland. “Al kun je moeilijk helemaal bevatten wat er zoveel jaar geleden gebeurd is.”