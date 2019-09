Bekend Hollywood zweet al: oprichter gaat geheimen van meest exclusieve seksclub openbaar maken

Spreek de naam Damon Lawner uit, en bij the rich and famous in Hollywood breekt het angstzweet uit. Lawner is de stichter van Snctm, de meest exclusieve en dure seksclub van de VS. Hij heeft de zaak en het concept verkocht, én is een boek aan het schrijven over de wilde feestjes en zijn notoire gasten. Uit “veiligheidsoverwegingen” hield hij dossiers bij van zijn klanten, vol privédetails. Voor tal van rijke Amerikanen en celebs dreigt het boek dus pure horror te worden.