Met 10.000 kamers is Vlaming de enige kotbaas op de beurs: “Toen ik zelf op kot zat, dacht ik al: Wat een droomjob”

Vlaming Christian Teunissen mag zich de grootste kotbaas van Vlaanderen noemen. En met een miljoeneninvestering in Madrid breidt zijn bedrijf Xior zijn imperium nog uit in Spanje. Intussen heeft hij bijna 10.000 koten. “Toen ik zelf nog op kot zat, dacht ik al: Wat een droomjob om zo alle dagen tussen de studenten te zitten en in contact te blijven.”