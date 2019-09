Champagnehuizen vluchten noodgedwongen weg uit Champagnestreek: “Dat is best wel tegenstrijdig”

Nieuw in onze winkelrekken: Britse schuimwijn gemaakt door een Frans champagnehuis. “Dat is best wel tegenstrijdig”, zegt onze wijnspecialist Alain Bloeykens. “Een leven lang al geeft de Franse champagnestreek massa’s geld aan advocaten om duidelijk te maken dat je enkel in hun streek de beste mousserende wijn maakt. En zie, nu produceren ze zelf in Engeland.” De reden voor de move? De klimaatopwarming. Al lijkt het met de Brexit ook wel een goeie zet.