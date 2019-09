Geheimzinnige gaatjesboorder die bomen wilde vergiftigen geeft zich aan: “Ik geef toe: ik ben te ver gegaan”

De geheimzinnige gaatjesboorder die zeven moeraseiken in ­Hoeselt probeerde te verdelgen door er gif in te gieten, heeft zich aangegeven bij de politie. Het gaat om Robert V., een gepensioneerde landbouwer uit de gemeente. “Mijn veld met bonen dat ernaast lag kreeg geen streepje zon meer door die hoge bomen. Maar ik geef toe: ik ben te ver gegaan en heb er veel spijt van.”

Sinds zaterdag stond Hoeselt op stelten. Iemand had in de Hombroekstraat gaatjes geboord in zeven statige moeraseiken, tot groot afgrijzen van milieuverenigingen. In de gaatjes was één of ander vergif ...